Pianetamilan.it - Che fine ha fatto Mario Mandzukic? Ecco cosa fa oggi l’ex Milan

Alcuni tifosi delmagari lo avranno rimosso dalla propria memoria, maha vestito anche la maglia rossonera. Già, proprio lui, l'attaccante ex Juventus, Bayern Monaco e Atletico Madrid. Una parentesi davvero molto breve, per un giocatore che, al suo arrivo nel gennaio 2021, aveva già quasi chiuso col calcio giocato. 11 presenze e neanche un gol segnato: insomma, non proprio un'avventura memorabile. Poco dopo il suo addio al, infatti,appende gli scarpini al chiodo e si unisce allo staff della nazionale croata come assistente del ct Zlatko Dali?. Avrà un futuro da allenatore? Non lo sappiamo ancora, ma, visto ciò che è riuscito a conseguire nella sua grande carriera, non ci sorprenderemmo a vederlo nelle vesti di allenatore. Un peccato, tornando alla sua breve parentesi al, poichéfu visto come l'acquisto per puntare allo scudetto; traguardo poi raggiunto la stagione successiva, ma senza di lui.