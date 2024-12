Oasport.it - Calendario sollevamento pesi 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Leggi su Oasport.it

Il lungo percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 comincia con delle novità importanti per il, che ha deciso di effettuare sostanziali modifiche alle varie categorie di peso (riducendole innanzitutto da 10 a 8 per genere). Dal 1° giugnole competizioni internazionali senior e junior accoglieranno le seguenti categorie: 60 kg, 65 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, 98 kg, 110 kg e +110 kg al maschile; 48 kg, 53 kg, 58 kg, 69 kg, 77 kg, 86, +86 kg al femminile.Prima di quella data andranno in scena però dueimportanti come i Campionati Europei di Chisinau (13-21 aprile) ed i Mondiali Junior/Youth di Lima (30 aprile-5 maggio), che avranno dunque ancora ilgare degli ultimi anni. La manifestazione più attesa dell’anno arriverà poi dal 3 al 12 ottobre (con le nuove categorie di peso già in vigore) con i Mondiali in Norvegia.