Taino scontro frontale tra auto e moto | morto centauro di 67 anni

Taino (Varese) – frontale tra un'auto e una moto a Taino, nel Varesotto: morto 67enne residente in provincia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 di oggi, giovedì 10 aprile in via Milano, tratto di Strada provinciale che collega Taino a Lentate, frazione di Sesto Calende, nel Basso Verbano. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Gallarate. Stando ai primi riscontri il 67enne in sella a una moto si è scontrato frontalmente con un'auto guidata da un 50enne. L'urto è avvenuto lungo un rettilineo subito dopo una curva. Il forte impatto ha sbalzato il motociclista dalla sella, il 67enne è caduto sull'asfalto dopo un volo di alcuni metri. Sul posto ambulanze, automedica e elisoccorso. All'arrivo dei soccorritori il 67enne era in arresto cardiocircolatorio, tanto che il personale sanitario ha eseguito manovre rianimatorie sul posto cercando di stabilizzarlo.

