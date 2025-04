A Chioggia arrivano le vongole dalle Marche

dalle Marche a Chioggia per salvare il settore della pesca. Sono 120 quintali di vongole rigettate in mare per permettere il ripopolamento di questi molluschi in un'area colpita da una forte moria per colpa del cambiamento climatico. Tgcom24.mediaset.it - A Chioggia arrivano le vongole dalle Marche Leggi su Tgcom24.mediaset.it Sono arrivateper salvare il settore della pesca. Sono 120 quintali dirigettate in mare per permettere il ripopolamento di questi molluschi in un'area colpita da una forte moria per colpa del cambiamento climatico.

Così la moria di vongole mette in ginocchio il settore della pesca. Tsunami investe la laguna, enorme giro di pesca abusiva: 24 arresti. Invasione granchio blu, è scontro sulla ristorazione: «Per contenerlo, non basta mangiarlo. Ci sono il 70 per. Adria, allevatore di vongole: «Hanno investito la mia donna, auto a fuoco con le molotov». Le vongole non crescono più. E un regolamento europeo ne vieta la raccolta. Intanto le "veraci" arrivano dalle Filippine.

Vongole di mare, è una strage: «Il comparto rischia di sparire, i molluschi non si riproducono e non capiamo perché» - CHIOGGIA - La morìa che verso la fine della primavera scorsa ha fatto strage delle vongole di mare non è ancora rientrata. Lo dichiara il presidente del consorzio Cogevo, ... (ilgazzettino.it)

Sequestrati 470 chilogrammi di vongole irregolari a Chioggia - (ANSA) - VENEZIA, 07 MAR - I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia (Venezia) hanno sequestrato 470 chilogrammi di vongole veraci, scoperte a bordo di un ... (msn.com)

Vongole di mare, emergenza senza fine: il ministero decreta lo stato di calamità - CHIOGGIA - Ottenuto lo stato di calamità, la Regione chiederà al Governo ulteriori misure a sostegno dei pescatori dediti alla gestione controllata delle vongole di mare, messi ... (ilgazzettino.it)