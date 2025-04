Ilnapolista.it - La quarta maglia del Napoli, la Partenope Jersey: “Per celebrare i 2.500 anni dalla fondazione della città”

Leggi su Ilnapolista.it

Ilha lanciato una nuova, la, peri 2.500di. “Un omaggio allaa risalendo alle sue origini più profonde, fino al mito da cui tutto ha avuto inizio:”, si legge nel comunicato diffusosocietà azzurra.Il progetto si inserisce nel filone narrativo “Proud to be”, attraverso cui il club si impegna a valorizzare le radici, la bellezza e l’identità culturale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC(@officialssc)Leggi anche: Mertens: «Ail calcio è religione, mia moglie era un po’ contraria a chiamare nostro figlio Ciro»Ladel, la “– The voice of the sea”“Ed è in questa logica identitaria che sulla parte posteriore del colletto, al postoconsueta scritta “ssc”, appare una parola sola:i.