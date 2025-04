.com - Primo Maggio Roma 2025, al fianco dei conduttori anche Vincenzo Schettini

Leggi su .com

Il Concerto deldisarà presentato da Noemi, Ermal Meta e BigMama ai quali si affirà per una serie di incursioniIl Concerto deldi, promosso da CGIL, CISL, UIL, organizzato da iCompany, sarà presentato da Noemi, Ermal Meta e BigMama ai quali si affirà per una serie di incursioni, il professore star dei social con milioni di follower., celebre per la pagina La fisica che ci piace e per il suo programma televisivo La fisica dell’amore in onda su Rai 2, parlerà al pubblico con il suo stile inconfondibile, empatico e comunicativo.Attraverso brevi interventi dal forte impatto, affronterà, con particolare riferimento ai giovani, temi culturali, sociali e civili legati al, con l’obiettivo di trasmettere l’importanza della conoscenza e della cultura come strumenti essenziali per costruire il proprio futuro in modo consapevole.