Napoli-Empoli le dichiarazioni del presidente fanno discutere | tifosi imbufaliti sui social

tifosi scatenati per le dichiarazioni del presidente a pochi giorni dalla sfida, si scaldano gli animi prima del match.Il finale di stagione sta entrando nel vivo e in Serie A tutto è ancora decidere, a partire dallo scudetto. La favorita resta l’Inter, che ha un vantaggio di tre punti sulla squadra di Antonio Conte. I nerazzurri, tuttavia, dovranno affrontare almeno due impegni in più tra Champions League e Coppa Italia, impegni che potrebbero permettere al Napoli di guadagnare terreno.I partenopei, dal canto loro, dovranno ritrovare una continuità che manca da diverse settimane. Il Napoli, infatti, non vince due gare consecutive dal mese di gennaio. A partire dalla sfida con l’Empoli, quindi, serviranno risposte positive. Nel frattempo, il presidente del club toscano, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto arrabbiare i tifosi dell’Inter. Rompipallone.it - Napoli-Empoli, le dichiarazioni del presidente fanno discutere: tifosi imbufaliti sui social Leggi su Rompipallone.it scatenati per ledela pochi giorni dalla sfida, si scaldano gli animi prima del match.Il finale di stagione sta entrando nel vivo e in Serie A tutto è ancora decidere, a partire dallo scudetto. La favorita resta l’Inter, che ha un vantaggio di tre punti sulla squadra di Antonio Conte. I nerazzurri, tuttavia, dovranno affrontare almeno due impegni in più tra Champions League e Coppa Italia, impegni che potrebbero permettere aldi guadagnare terreno.I partenopei, dal canto loro, dovranno ritrovare una continuità che manca da diverse settimane. Il, infatti, non vince due gare consecutive dal mese di gennaio. A partire dalla sfida con l’, quindi, serviranno risposte positive. Nel frattempo, ildel club toscano, ha rilasciato alcuneche hanno fatto arrabbiare idell’Inter.

"Marianucci al Napoli? Vi dico tutto": le parole del presidente dell'Empoli. Empoli, Corsi: “Marianucci al Napoli? Non è chiusa! Ci sono altri club”. Recuperi Buongiorno e Spinazzola per Napoli-Empoli, Repubblica: ecco cosa filtra. Guida e Maresca non arbitrano il Napoli, Tuttosport: dichiarazioni sincere ma anche preoccupanti, clima deprimente. NAPOLI-MARIANUCCI, PRESIDENTE EMPOLI CONFERMA: "UN NOSTRO GIOCATORE FARÀ LA CHAMPIONS". Empoli-Napoli, Conte: "Male l'approccio, mi è piaciuta la reazione". Ne parlano su altre fonti

Empoli, Corsi: “Marianucci? Non solo il Napoli: su di lui c’è anche l’interesse di altri club” - Le parole del presidente dell’Empoli a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: queste le sue dichiarazioni ... (gianlucadimarzio.com)

Il presidente dell’Empoli Corsi: «Speriamo che contro il Napoli il risultato non sia esageratamente pesante» - In vista di Napoli-Empoli in programma lunedì sera il presidente Fabrizio Corsi ha rilasciato un'intervista a radio Kiss Kiss Napoli ... (ilnapolista.it)

Napoli-Empoli, le probabili formazioni e gli infortunati: Meret e McTominay ok, Buongiorno da monitorare - Una sola seduta di lavoro oggi per il Napoli che ha ripreso ad allenarsi a Castel Volturno. Buone notizie per Meret, Buongiorno e McTominay, filtra ottimismo. In primis Meret: il numero ... (ilmattino.it)