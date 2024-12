Ilfattoquotidiano.it - Benvenuto anno nuovo, pieno di cose che non ci sono mai state

Frequentando Facebook,stato nuovamente coinvolto in una conversazione dal sapore antico e rassicurante. Amico61 è un amico che non conosco di persona, celato dietro l’avatar di una lucertola. E ho l’impressione che commenti anche i post di questo blog.Amico61. Ho trovato una applicazione d’Intelligenza Artificiale ti cambia la vita. Fa previsioni perfette.RR. Non ti bastava interrogare Athos Salome, il profeta che aveva previsto la pandemia Covid-19, l’invasione russa dell’Ucraina e la morte della regina Elisabetta?A. Niente anche vedere con l’App che ho appena verificato sull’che si chiude. Non solo aveva previsto la rielezione di Ursula e Trump—per il capitolo “la vendetta”. Non solo l’più caldo di sempre—per l’assioma che la saggezza comincia dalla meraviglia. Ma perfino la devastazione della Comunità Valenciana per mano idraulica.