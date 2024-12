Laprimapagina.it - Tragedia a Cefalù: Jonathan Feierabend muore intossicato da monossido di carbonio, tre familiari in gravi condizioni

Leggi su Laprimapagina.it

, in provincia di Palermo, una vacanza si è trasformata inper una famiglia di turisti tedeschi., 36 anni, ha perso la vita a causa di un’intossicazione dadi, mentre sua sorella Katharina, 34 anni, e i genitori, Elmo e Patrizia Pargmann, rispettivamente di 63 e 60 anni, sono in. I tre sono stati trasferiti d’urgenza negli ospedali di Partinico eper essere trattati in camere iperbariche. Le lororestano critiche e vengono costantemente monitorate.Le cause dellaIl drammatico episodio è avvenuto a villa Deodata, situata in via Saponara. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno trovato il camino ancora pieno di fumo, e si ipotizza che siano state le esalazioni della brace a sprigionare il gas letale.