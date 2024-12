Le formazioni rivelate quando la capolista incontra gli Hammers molto migliorati

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-29 18:50:00 Ecco quanto riportato poco fa:Il Liverpool in forma si reca al West Ham sperando di continuare a spingere per il titolo di Premier League.La squadra di Arne Slot cercherà di estendere il proprio vantaggio in cima alla classifica con Chelsea e Arsenal che non giocheranno rispettivamente fino a lunedì e mercoledì.Tuttavia, il West Ham ha mostrato segnali di miglioramento nelle ultime settimane. Glisono imbattuti da quattro partite e hanno vinto 1-0 sul Southampton il giorno di Santo Stefano. per vedere come si schiereranno le due squadre per un intrigante scontro allo Stadio di Londra.Novità sulla squadra del West HamJulen Lopetegui ha apportato quattro modifiche alla squadra che ha battuto i Saints tre giorni fa.Edson Alvarez, Lucas Paqueta, Vladimir Coufal e il portiere Alphonse Areola entrano per Guido Rodriguez e Tomas Soucek (entrambi squalificati), Niclas Fullkrug e l’infortunato Lukasz Fabianski.