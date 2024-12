Ilfattoquotidiano.it - Dato che sono il più grande scrittore vivente di aforismi, eccovi un regalo per l’anno nuovo

Essendo il piùdi, non posso esimermi dal regalare ai miei affezionati lettori questa nuova serie di pensieri, facezie e illuminazioni. Che vi siano di appoggio spirituale per ilanno.L’umiltà è non darsi mai “per vanto”.*L’identità che ci siamo costruiti è una menzogna (a volte sublime).Solo gli estranei ci vedono per quello che siamo.*Chissà che cosa si prova a essere un uomo.Essere un idolo inizia a starmi stretto.*Bussava sul ventre di tutte le donne che incontrava.Credeva nel Vangelo.*Non sopporto più il dolore del mondo. Voglio vivere in un cinepanettonedove il massimo della tragedia è una scoreggia.*Fidati solo del tuo istante. L’istante non sbaglia mai.*Cicerti volti così insulsi che se me li ritrovassi in paradiso per l’eternitàchiederei a Dio il permesso di andare all’inferno.