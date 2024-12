Cannavaro – Dinamo Zagabria | c’è subito un imprevisto per il tecnico

Leggi su Sportface.it

Fabioha la sua nuova panchina: i risultati deludenti della squadra in questione hanno spinto la società a cambiare guida.Chi ama il calcio non può non ricordarsi di Fabioe delle sue imprese calcistiche da giocatore; tra le più memorabili il Mondiale del 2006 e il Pallone d’Oro assegnatogli lo stesso anno.Difensore di prima classe, Fabioha indossato le maglie di Napoli, Parma, Inter e Juventus, per poi approdare nel 2006 in Liga al servizio dei Real Madrid, con i quali ha vinto due Campionati consecutivi. Ritornato in bianconero nel 2009, ritrova il suo ex compagno Ciro Ferrara, stavolta nelle vesti di allenatore, ma la sua seconda permanenza a Torino dura ben poco: nel 2010decide di firmare per l’Al-Ahli, squadra con la quale, l’anno seguente, porrà fine alla sua carriera da calciatore.