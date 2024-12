Lanazione.it - Arezzo, la Città di Natale è un caso nazionale. Già un milione e mezzo di presenze

, 30 dicembre 2024 – “Noi siamo de Roma”: e un po’ lo siamo anche noi. Perché nel fiume in piena di turisti che continua ad abbattersi in, la capitale fa ancora la parte del leone. La famiglia che si gusta le ultime ore del mercatino tirolese è in buona compagnia. La coda delladiincassa un weekend da oltre 150mila, forse duecentomila. Che diventano la gustosa ciliegina su una torta che ormai è un fenomeno a livello. Perché la scalata ditra le feste sotto l’albero è travolgente. Mezza Italia sta a casa e stira l’abito per il cenone di Capodanno. L’altra metà, pare abbia deciso in massa di abbattersi qui. “Abbiamo raggiunto ildi” conferma Gianluca Rosai, vicedirettore di Confcommercio. Simone Chierici, presidente della Fondazione Intour, non si avventura mai, per scelta, nel mondo dei numeri ma gongola come poche volte in passato per l’effettodel