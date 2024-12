Pronosticipremium.com - Ancelotti alla Roma? “Sto bene a Madrid, ma sono legato ai giallorossi”

Day after di riposo per la, reduce da un pareggio agrodolce sul campo del Milan. Una partita gagliarda dei capitolini, fatta di momenti di sofferenza ma anche da attimi in cui il colpaccio era sembrato più che possibile, grazie anche ad un Dybala prime. Se Fonseca è stato costretto a salutare i rossoneri dopo tale risultato, Ranieri cerca di cogliere gli aspetti positivi della serata, prima di preparare al meglio il derby con la Lazio. Una partita quella di San Siro speciale anche per Carlo, tra le due squadre italiane che più hanno avuto significato nella sua carriera.Da settimane si ricorrono voci di un possibile futuro sulla panchina giallorossa, un sogno che Ranieri, insieme al resto della dirigenza, proverà a realizzare. Ai microfoni di Radio Anch’io sport ne ha parlato il diretto interessato: “Se ne parla molto, ma io stoe lavoro per rimanere qui il più possibile.