Ilfattoquotidiano.it - “Alba Parietti investita sulle piste da sci, portata al pronto soccorso di Courmayeur. A travolgerla un ragazzino che è scappato”

Paura perinnevate di. La showgirl sarebbe stata travolta da un giovane sciatore che, dopo l’impatto, si è dileguato senza prestare. A dare la notizia è il sito Dagospia, in un flash a firma di Ivan Rota: “Laè finita al, a, dopo essere statada sci da unche poi è“, si legge. “Sono in corso le ricerche dell’investitore delle nevi.”. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte della diretta interessata e non si conoscono le sue condizioni di salute.sta trascorrendo le festività natalizie ai piedi del Monte Bianco: nelle scorse ore ha partecipato alla speciale charity dinner di fine anno organizzata da Cenacolo Artom a favore della Fondazione IEO-MONZINO ETS.