Tpi.it - Uno sguardo dal cielo: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

Unodal: trama, cast e streaming delsu Rai 1Questa sera, domenica 29 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Unodal(The Preacher’s Wife),del 1996 diretto da Penny Marshall, con protagonisti Whitney Houston e Denzel Washington. È il remake deldel 1947 La moglie del vescovo, tratto dal romanzo omonimo di Robert Nathan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIl pastore protestante Henry Biggs è in difficoltà: la sua comunità è minacciata da uno speculatore edilizio e il suo matrimonio con Julia Coleman è in crisi a causa dei pressanti impegni del pastore con i propri fedeli. Improvvisamente arriva Dudley un angelo inviato dall’alto per rimettere le cose a posto. La situazione invece di migliorare peggiora: in quanto, mentre Biggs non crede alla storia dell’angelo, la moglie mostra addirittura una certa attrazione per Dudley.