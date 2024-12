Rompipallone.it - Red Bull danneggiata, rivelazione shock di Verstappen: “Lo so per certo”

, l’accusa è clamorosa: Reda favore della McLarenIl mondiale 2024 di Formula 1 è stato forse il più intenso e combattuto degli ultimi anni. Alla fine, come accaduto per la quarta volta consecutiva, è stato Maxa festeggiare il titolo iridato ma l’olandese ha sudato più delle sette proverbiali camicie.Soprattutto nella seconda parte di stagione la Redha avuto un netto calo prestazionale: una situazione che ha penalizzato non poco la scuderia di Milton Keynes ma anche e soprattutto Max che ha visto, Gran Premio dopo Gran Premio, erodere il suo vantaggio accumulato nella prima parte del Mondiale., l’attacco è durissimo: è un terremoto in Formula 1Insomma, ha quasi sfiorato il dramma sportivo l’olandese che ha temuto di perdere il titolo iridato: d’altronde la McLaren era diventata più che competitiva, giganteggiando ad ogni gara, con la Ferrari che pure si era fatta sotto.