Napoli-Venezia Raspadori l’MVP | può essere il gol della svolta per Jack

1-0, decide il gol del subentrato: gli azzurri agganciano l’Atalanta al primo posto.La mossa a partita in corso di Antonio Conte ha dato ragione al mister salentino grazie al gol decisivo di Giacomo. Il numero 81 si è imposto sulla gara posizionandosi dietro a Romelu Lukaku. L’ex Sassuolo ha saputo sfruttare un pallone vacante in area di rigore dopo un’invenzione davvero particolare di David Neres che è rimasto in campo nonostante l’ingresso di Matteo Politano, anche lui a partita in corso.UltimeCalcio –la decide col: azzurri in vettaIldi Antonio Conte chiude al meglio il 2024 grazie ad un gol di, valevole per i 3 punti partenopei. Approfittando del pareggio dell’Atalanta contro la Lazio, gli azzurri hanno sfruttato l’opportunità di agganciare la Dea di Gian Piero Gasperini.