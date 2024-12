Oasport.it - LIVE Cobolli-Stricker 4-2, Italia-Svizzera 0-0 United Cup in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-BENCIC (2° MATCH DALLE 7.30)LADEL DOPPIO MISTO DI(3° MATCH DALLE 7.30)4-2 Gioco: questa volta l’attacco è centrale e costringe l’a giocare una complicata stop volley.40-0 Punto da manuale: prima al centro, dritto lungolinea e volee vincente dalla parte opposta.30-0 Servizio al corpo vincente per l’.15-0 Meraviglioso rovescio lungolinea diche anticipa il colpo giocando in salto e trova il vincente.3-2 Gioconon impatta bene la risposta di rovescio.40-15 Prima al centro vincente.30-15 Servizio e dritto perche ruba il tempo all’avversario.15-15 Termina in corridoio la risposta dell’.0-15 Meraviglioso rovescio stretto diche con un solo colpo passa dalla difesa all’attacco.