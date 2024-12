Iltempo.it - La Lazio sfiora la vittoria contro l'Atalanta

Lala, apre Dele Bashiru (secondo gol in campionato), regge il confronto con la capolistareduce da 11 vittorie consecutive ma viene beffata dal pari di Brescianini al tramonto di una partita bella e tirata. Bergamaschi sempre in testa con la sensazione diffusa che sia l'anno giusto per puntare allo scudetto, per lapunto che conferma la buona stagione dei biancocelesti che hanno nel mirino un posto in Champions. Baroni si presenta con cinque defezioni pesanti, oltre a lungodegente Vecino alzano bandiera bianca anche Pedro, Noslin, Lazzari e Patric. In panchina solo sette giocatori tra cui i due portieri di riserva, il tecnico biancoceleste rischia il diffidato Gila per necessità, si affida a Dele Bashiru e Tchaouna per dare più fisicità alla sua linea mediana, in attacco c'è Castellanos.