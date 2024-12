Anteprima24.it - Inchiesta “Dolcevita”: nuovi indagati per diversi concorsi

Tempo di lettura: 2 minutiCon la notifica dei primi 26 avvisi di chiusura delle indagini nell’ambito della vasta” che si è abbattuta sul Comune di Avellino, emergonoparticolari e persone coinvolte nei vari filoni di.A partire da quello dei, su tutti quello per vigili urbano che vedecomplessivamente otto persone, compresi ex amministratori, ma si aggiungono dueanche per la procedura di selezione per il concorso di geometra, due per un concorso di istruttore categoria C e un’indagata per il concorso di funzionari tecnici.La Procura ha però distinto le contestazioni. All’ex sindaco Gianluca Festa e ad altri due, un ex dipendente comunale e un suo collaboratore che avrebbero materialmente stampato le stesse tracce, la contestazione di rivelazione del segreto di ufficio in concorso.