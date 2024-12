Lanazione.it - I nonni ripuliscono il parco. Volontari di Cna Pensionati ’curano’ il verde a Ellera

Generazione di fenomeni, gli over 70. Lo dimostrano Gianfranco, Luigi, Adriano e Rino, gli artigiani della Cnache, deposti gli attrezzi dei loro mestieri, ormai da diversi anni hanno imbracciato pale, zappe, cesoie, decespugliatori, pennelli e tutto il necessario per curare l’areadi via Gramsci adi Corciano, arredi compresi. "Con un’esperienza pilota a livello nazionale – raccontano i quattro- siamo noi a occuparci della manutenzione delper conto del Comune di Corciano. È un motivo di grande soddisfazione poter contribuire con la nostra attività a preservare questo spazio all’interno della comunità in cui viviamo". "Da gennaio cominceremo a occuparci delle panchine, in modo da farle arrivare in forma all’appuntamento del primo sole di primavera, quando iltorna ad animarsi".