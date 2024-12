Universalmovies.it - Box Office USA | Musafa e Sonic 3 dominano il Natale

Il film d’animazione: Il Re Leone e3 hanno tenuto alti gli incassi USA nel lungo weekend di, con Nosferatu che di certo non ha sfigurato.Come da programma, la settimana diper il BoxUSA ha portato nelle casse degli esercenti un bel po’ di dollaroni. Secondo i dati riportati in rete da Deadline, infatti, dal 20 al 26 dicembre l’incasso totale è valso la bellezza di 263 milioni di dollari, in calo solo del 6% rispetto allo stesso periodo del 2023 (22-28 dicembre). Ma entriamo nel dettaglio degli incassi del weekend.Nei tre giorni classici del weekend (27-29 dicembre) il prima posizione del BoxUSA è andata a3 con un incasso di 38 milioni di dollari, ed un totale di 137,55 milioni, mentre: Il Re Leone ha sfiorato il primato con 37 milioni di dollari, ed un totale di 113,48 milioni.