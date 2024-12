Anteprima24.it - Beccato con 2 kg di botti illegali in casa: denunciato 24enne nel Sannio

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di una intensificata azione di contrasto del fenomeno illecito del commercio abusivo e della detenzione di fuochi d’artificiogli investigatori della Questura di Benevento in servizio presso la Squadra Amministrativa della P.A.S.I. e presso la Squadra Mobile hanno effettuato alcuni interventi mirati alla verifica della corretta commercializzazione degli articoli pirotecnici, monitorando il mercato messo in atto anche da privati cittadini attraverso il web ed i social network al fine di intercettare i canali di vendita dei prodotti maggiormente pericolosi per la salute pubblica.In tale contesto, le attività svolte nei confronti di un soggetto residente in provincia di Benevento hanno consentito di sottoporre a sequestro penale diversi ordigni esplosivi artigianali dalla potenzialità micidiale del peso complessivo di oltre 2 kg.