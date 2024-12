Thesocialpost.it - Tragedia sulle Alpi: scialpinista svizzero muore travolto da una valanga ad Arolla

Unasi è portata via la vita di un giovane scinistadi 27 anni,mentre attraversava il ghiacciaio del Chelion, nella regione di, sul versante elvetico delle. L’incidente, avvenuto il 27 dicembre intorno alle 13:30, è stato reso noto dalle autorità svizzere soltanto oggi.La dinamica dell’incidenteIl giovane stava percorrendo il ghiacciaio insieme a un altro scinista, mantenendo una distanza di sicurezza. Entrambi erano diretti verso il Pas de Chèvre, un’area nota per le sue spettacolari scalate ma anche per le sue insidie.Improvvisamente, la neve ha ceduto sotto i piedi della vittima, generando unache l’ha trascinato per diversi metri lungo il pendio. Nonostante l’esperienza e le precauzioni, il 27enne non ha avuto scampo.L’intervento dei soccorsiL’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori con l’elicottero di Air-Glaciers, un servizio specializzato nelle operazioni di salvataggio in alta montagna.