Sport.quotidiano.net - Serie C, il bilancio alla pausa. Feralpi sul podio, ma la sorpresa è l’Alcione

Leggi su Sport.quotidiano.net

Con gli incontri della scorsa settimana è cominciato il girone di ritorno, di cui si è giocata la prima giornata subito prima dellanatalizia. È quindi il momento dei primi bilanci, quelli del cosiddetto giro di boa. Cominciamo con le squadre promosse. La squadra meglio piazzata è laSalò di Aimo Diana che, dopo la retrocessione dB, ha saputo ripartire di slancio e dopo alcune giornate ha trovato un ritmo di tutto rispetto, concludendo l’andata al terzo posto. Il Padova sta facendo un campionato a sé, ma per provare a risalire attraverso i playoff ci sono anche i gardesani. Benissimo l’Atalanta Under 23 che, infarcita di tanti giovani talentuosi provenienti dal suo ottimo settore giovanile, ha entusiasmato per il suo gioco spumeggiante, girando in un quarta posizione con 35 punti e il miglior attacco della interaC (42 gol) a pari merito con la Ternana di Ignazio Abate.