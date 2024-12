Ilrestodelcarlino.it - Segnali di speranza. Reggio tra le top in Italia per il valore pro capite

Per quest’anno il bilancio sarà diverso, complice il calo generalizzato dell’industria, ma nel 2023 la provincia disi è posizionata nella parte alta della classifica nazionale dei territori a maggioraggiunto complessivo e pro. Lo scorso anno, infatti, ilaggiunto reggiano ha raggiunto 20,5 miliardi di euro, con un incremento del 6,2% rispetto al 2022; la provincia si è posizionata quindi al 23esimo posto nazionale, contribuendo all’1,1% alaggiuntono e per il 12% a quello regionale. Come segnala la Camera di commercio dell’Emilia, su dati Unioncamere e del centro studi Tagliacarne, la ricchezza reggiana è stata generata dal settore del commercio e dei servizi, pari al 58,6% delaggiunto locale, mentre l’industria contribuisce in maniera significativa con il 34,5%, seguita da costruzioni (4,8%) e agricoltura (2,1%).