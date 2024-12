Ilrestodelcarlino.it - Reggiana e Sampirisi pronti a dirsi ancora sì

Giovedì aprirà la sessione invernale del calciomercato, ma in casasono già al lavoro da diverso tempo per fare chiarezza sulle posizioni di vari componenti della rosa attuale e procedere di conseguenza. Qualcuno che è in scadenza di contratto oppure insoddisfatto del proprio utilizzo potrebbe partire per altre destinazioni, mentre con altri si sta dialogando costantemente per il rinnovo. Quest’ultimo è il caso di Marioche da alcune settimane, attraverso il suo entourage, sta trattando il prolungamento dell’attuale accordo (che arriva fino al 30 giugno 2025) per arrivare a vestire il granata (almeno) per un’altra stagione o, più probabilmente, per altre due (fino al 2027). Il giocatore a Reggio ha infatti trovato l’ambiente ideale in cui esprimersi dal punto di vista professionale, ma anche in cui far crescere la propria famiglia, composta dalla moglie Chiara e da due figlipiccoli.