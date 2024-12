Bergamonews.it - Raffica di infortuni in montagna e sulle piste da sci bergamasche

Una decina di interventi, concentrati tra le prime ore del mattino e le 15 del pomeriggio. Un numero molto probabilmente destinato ad aumentare con il prosieguo della giornata.La prima chiamata ai soccorritori è arrivata alle 9,30 circa a Colere: una donna di 61 anni si è infortunata su una pista da sci ed è stata trasportata in ospedale a Piario in condizioni non gravi, come il 25enne che alle 11,30 circa ha accusaro un lieve malore agli impianti del Pora.Sempre a Colere, sulla pista Presolana, un 52enne è stato soccorso in codice giallo poco dopo mezzogiorno per un incidente. Soccorsi anche a Valtorta, Gromo, Castione e Foppolo pertutto sommato di lieve entità.Il più grave, finora, si è registrato venerdì a Selvino, quando una donna milanese di 41 anni ha battuto una testa e perso i sensi dopo essere stata travolta dal bob guidato da un bambino.