.com - Parma-Monza 2-1: Valenti salva Pecchia in extremis

(Adnkronos) – Vittoria inper il, che nella 18esima giornata di Serie A batte il2-1. Al Tardini succede tutto nella ripresa con il vantaggio di Hernani, che trasforma un rigore al 56? e il pareggio ospite all’85’ con Pedro Pereira. I ducali la risolvono in pieno recupero grazie alla rete, al 98?, di Lautaro. Esordio amaro sulla panchina brianzola quindi pertore Bocchetti, che ha sostituito l’esonerato Nesta e che rimane all’ultimo posto in classifica con 10 punti. Sale invece a 18 il. La partita si sblocca nel secondo tempo, con il vantaggio dei ducali che arriva al 56? su calcio di rigore, concesso per un fallo di Pablo Marì su Coulibaly e trasformato da Hernani. Nell’occasione secondo giallo ed espulsione per il difensore biancorosso. Nonostante l’inferiorità numerica i brianzoli pareggiano all’85’ grazie a Pedro Pereira.