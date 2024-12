Lanazione.it - Lorenzo Iacazzi, chi era il motociclista morto nel tragico incidente a Massa

Carrara, 28 dicembre 2024 – Un ragazzone amante delle moto e della vita, innamorato della sua terra e grande tifoso della Carrarese. Tutta la comunità die Carrara piangequesta mattina, 28 dicembre, in unstradale avvenuto lungo via degli Oliveti a. Per cause ancora in via di accertamento, la moto sulla quale viaggiava si sarebbe scontrata con un’auto. Per lui non c’è stato niente da fare: è praticamentesul colpo.aveva studiato all’Itis Meucci di Marina died era molto conosciuto dalle sue parti. Aveva compiuto 23 anni nello scorso mese di novembre. Attualmente lavorava in una ditta di impianti elettrici, ma in passato aveva ricoperto anche il ruolo di ‘tuttofare’ presso uno stabilimento balneare della zona.