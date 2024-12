Laspunta.it - Cisterna: Sabato culturale con il libro “Il profumo del Successo” e il concerto dell’Accademia delle Arti”

Leggi su Laspunta.it

Questo pomeriggio,28 dicembre, con ildi Natale, prende il via la nuova stagione di concertiil Torrione di Ninfa a supporto di giovani talenti della musica.La “musica da camera” è una difficilissima arte del suonare insieme in piccoli gruppi, senza un direttore. Richiede alte capacità di ascolto, dialogo e sensibilità musicale, un incredibile linguaggio sonoro e una intensa connessione nell’espressione concorde del messaggio musicale.Esige alte capacità tecniche individuali, ma, ancora più, conoscenza e rispetto della parte altrui. La formazione di un musicista avviene tramite anni di studio e pratica, inizia in piccola età e non ha praticamente fine, dovendosi sostenere con ore giornaliere di studio e prove.Per valorizzare tanto impegno e far emergere giovani talenti musicali, l’Accademiail Torrione di Ninfa organizza concerti ed eventi che possano sostenerli.