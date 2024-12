Ilgiorno.it - Urgnano, 3B Meccanica chiude: l’azienda era stata salvata grazie a un operaio diventato imprenditore

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo), 27 dicembre 2024 – È finita la favola della 3Bdi, nella Bergamasca.(produce lavorazioni conto terzi in ghisa) che aveva evitato il fallimentoa un ex dipendente nel 2019, il quale aveva rilevato l'attività, adessorà in modo definitivo i battenti. Un Natale davvero difficile per la coppia di titolari, Ferruccio Bonacina e Claudia Zini, e gli operai che lavoravano fino a pochi giorni fa neldi via San Rocco. Il fallimento della B&B’ Nel 2017 l’allora ‘B&B’ dopo decenni di attività dichiara il fallimento, lasciando a casa quindici operai. Tra loro anche Ferruccio Bonacina, 42 anni, da 25 dipendente del. E proprio lui si occupa di portare avanti la ditta con il curatore fallimentare fino al giugno 2018, ma non viene trovato nessun acquirente.