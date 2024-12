Lanazione.it - Superenalotto, a Grosseto centrati due “5” da oltre 40mila euro

, 27dicembre 2024 - La fortuna bacia nuovamente la Toscana e questa volta la dea bendata ha baciato ben due giocatori. Nell’ultima estrazione delinfatti, come riporta Agipronews, asono statidue “5” da 20.266,11l’uno. Sono stati giocati presso l’Edicola Il Semaforo situata in via Parini, angolo Via Giusti, 1. Intanto cresce l’attesa perla nuova estrazione, considerando che l’ultimo "6" da 89,2 milioni diè stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, che è in programma venerdì 27 dicembre, è salito a ben 49,9 milioni di.Maurizio Costanzo