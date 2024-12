Serie A – Lazio pronta a fermare l' Atalanta Gasp a caccia del 12 Fonseca sfida il passato | Milan in trionfo con la Roma a 225 su Sisal it

Liberoquotidiano.it - Serie A – Lazio pronta a fermare l'Atalanta, Gasp a caccia del 12 Fonseca sfida il passato: Milan in trionfo con la Roma a 2,25 su Sisal.it

Leggi su Liberoquotidiano.it

, 27 dicembre 2024 – Si preannuncia un sabato di altissimo livello allo stadio Olimpico dove arriva l'capolistare una delle grandi sorprese di stagione, la. Gli espertivedono la Dea, adella dodicesima vittoria consecutiva in campionato, partire favorita a 2,40 contro il 3,00 dei biancocelesti mentre si sale fino a 3,40 per il pareggio. Baroni eportano avanti la filosofia del tutto o niente: non è un caso che le loro squadre abbiano pareggiato solo una volta inA, peggio solo il Verona ancora in cerca della prima divisione della posta stagionale. Mentalità offensiva e tante reti: la Combo Goal + Over 2,5 si gioca a 1,93, abbastanza normale quando si incrociano il primo e il terzo attacco del torneo. Una girandola di marcature può portare a un Ribaltone, a 6,75, mentre un rigore è offerto a 2,85.