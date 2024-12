San Pietro attivista ucraina di Femen cerca di prendere il bambinello dal presepe in Vaticano | arrestata – Il video

Leggi su Open.online

Questa mattina, venerdì 27 dicembre, un’di– movimento femminista di protesta fondato a Kiev nel 2008 – ha tentato un assalto aldelallestito in mezzo a piazza San, in. La 25enne, riferiscono fonti di polizia all’Ansa, è stata bloccata prima che riuscisse a raggiungere la capanna dove si trovavano le statue, eper resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico. Durante l’assalto, come si vede dai filmati, Y.F si è spogliata, rimanendo con indosso solo i pantaloni, e due scritte sul corpo: «Where is my child» sul petto e «Putin is war criminal» sulla schiena. Quando i poliziotti l’hanno immobilizzata, lei ha urlato: «Fuck police». «La protesta per richiamare l’attenzione sui crimini di guerra della Russia»Domani, sabato 28 dicembre, si terrà la direttissima, durante la quale il pm Saverio Francesco Musolino valuterà se contestare all’il tentato furto e atti osceni in luogo pubblico.