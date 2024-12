Iltempo.it - Rimbalzo delle quotazioni alla Vigilia e crescita dei prezzi dei carburanti a Natale

Ildei prodotti raffinatidisi è fatto sentire anche suidei, con un movimento al rialzo proprio il giorno di. In aumento anche le medie nazionali deipraticatipompa - per quanto i dati OsservaMimit siano ancora fermi al 25 dicembre. Standoconsueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, mercoledì Eni ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministeroImprese e del made in Italy ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di sabato mattina su circa 18mila impianti: benzina self-service a 1,758 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,763, pompe bianche 1,747), diesel self service a 1,659 euro/litro (+1, compagnie 1,664, pompe bianche 1,646).