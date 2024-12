Bergamonews.it - Nembro, incidente con tre auto coinvolte: traffico paralizzato lungo la provinciale

. Una carambola diche ha generato unfortunatamente senza feriti gravi ma che, di contro, hailsulla superstrada. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 27 dicembre, alle 17.30, ala strada671.A rimaneretre macchine che viaggiavano poco più a sud del sottopassaggio di via Marconi. Il primo impatto tra due vetture che si sono scontrate frontalmente e una delle due, subito dopo, è rimbalzata addosso ad un’altra. Tra i feriti tre donne di 58, 64 e 88 anni. Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivate quattro ambulanze, insieme ai carabinieri della Compagnia di Bergamo e ai vigili del fuoco.Le persone rimastesono state trasportate negli ospedali più vicini, tutte in codice giallo. A causa dell’e lunghe code in entrambe le direzioni.