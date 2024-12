Mistermovie.it - Mister Movie | Marcus Thuram Si Trasferisce nell’Attico dei Ferragnez, ma non sa chi sono

Leggi su Mistermovie.it

L’attaccante dell’Inter,, ha recentemente fatto il suo ingresso in un attico di lusso a Milano, precedentemente abitato da Chiara Ferragni e Fedez. Situato all’undicesimo piano di un edificio di prestigio a City Life, questo appartamento da 477 metri quadrati è ormai diventato il nuovo nido del calciatore francese, che ha scelto di trasferirsi in affitto in una delle zone più esclusive della città.nella casa che è stata di Chiara Ferragni e FedezL’attico offre una vista spettacolare sullo skyline milanese, con ampie vetrate che si aprono su panorami incredibili. Un’abitazione che, per la sua grandezza e posizione, è un vero e proprio simbolo di lusso. Il calciatore ha già trasformato l’ampio salone in un mini campo da basket, aggiungendo un tocco personale all’ambiente.