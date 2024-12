Calciomercato.it - Milan, Pobega la carta per il colpo a centrocampo

Leggi su Calciomercato.it

Il centrocampista italiano sta dimostrando tutto il suo valore al Bologna. I rossoblu possono così riscattarlo, ma ci sono altre possibilitàDopo qualche problema fisico, che ne ha condizionato tutto l’inizio di stagione, Tommasoè diventato un titolare inamovibile del Bologna di Vincenzo Italiano. È stato proprio il tecnico siciliano a spingere per l’arrivo del centrocampista cresciuto nelle giovanili del, che sta ripagando la fiducia con prestazioni improntati e qualche gol ( sono già tre in undici gare).laper il(LaPresse) – Calciomercato.itOra, inevitabilmente, in casa rossoblu si sta pensando al suo riscatto, fissato ad una cifra sui dieci milioni di euro. Il Diavolo così è pronto ad incassare i soldi della sua cessione, ma attenzione ad un’altra ipotesi, quella di utilizzarecome pedina di scambio.