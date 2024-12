Quotidiano.net - La flotta fantasma russa: come Mosca inganna l’Occidente e chi aiuta il Cremlino

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 dicembre 2024 – Le tribolazioni aguzzano il cervello, scriveva Manzoni. E così, dal 24 febbraio 2022, ossia da quando la Russia ha invaso l’Ucraina e sono partite le prime sanzioni,ha studiato un metodo perrecon l’aiuto di Stati compiacenti. Si tratta della cosiddetta ‘’, oltre 100 fra petroliere e navi cargo con le quali ilfa circolare il petrolio che non viene più (ufficialmente) acquistato dale armi. Chila Russia Senza sistemi di tracciamento Navi vecchie e rischio incidenti La sezione militare Chila Russia Le navi battono bandiera di Paesi che non aderiscono alle sanzioni,le Isole Marshall, Panama, il Gabon, la Liberia. Ma non solo. Secondo un report della Commissione Europea, fra le nazioni che stanno dando una mano alla Russia, ci sono anche la Turchia, la Cina e persino Malta.