I programmi in tv oggi 27 dicembre 2024: Aladdin e gli altri film

Su Rai Unosu Canale 5 Il Conte di Montecristo. Guida aiTv della serata del 27Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 27? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.50è un ragazzo poverissimo che campa di espedienti e furtarelli nella città di Agrabah. Quando incontra la principessa Jasmine che si aggira per la città in incognito se ne innamora. Per poter aspirare alla sua mano diventa complice del perfido visir Jafar e ruba per lui una lampada magica che rende chi la possiede potentissimo.