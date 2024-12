Ha deciso così Grande Fratello l’annuncio di Shaila a MariaVittoria sull’ex fidanzato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Clamorosa rivelazione sual. In particolare sarebbe stata proprio la concorrente a spingersi oltre e a dire di essere pronta a compiere un gesto inaspettato. Lei vorrebbe farlo una volta terminata l’esperienza nel reality show di Canale 5, ma c’è chi ipotizza che proprio la produzione possa intervenire per rendere elettrizzanti i prossimi mesi.Infatti,avrebbe confessato qualcosa di privato durante un discorso con. Sui social se ne sta parlando molto, infatti segnalazioni sono arrivate sia a Deianira Marzano su Instagram che da diversi utenti sul social network X. Andiamo a scoprire insieme di cosa si sta vociferando in queste ore.Leggi anche: “Costretti a farlo cone Lorenzo”., le voci sui due concorrenti, clamorosa rivelazione su: c’entra il suo exCertamentesta attraversando un periodo complicato al