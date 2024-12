Sport.quotidiano.net - Green Le Mura senza sosta

Non c’ènatalizia per ilLeche, domani sera, alle 20.15, tornerà sul parquet al palazzetto di Fucecchio, dove affronterà Prato, nella semifinale di Coppa Italia. Nella stessa giornata si giocherà la anche la sfida tra Nicobasket e Number 8 e le vincenti delle due semifinali si incontreranno domenica, per giocarsi il titolo regionale. Le biancorosse si presentano a questo appuntamento dopo la bella vittoria, anche se sofferta, contro Massa, mentre le laniere arrivano dalla battuta d’arresto contro Senigallia. Ma facciamo il punto della situazione con coach Ferretti. Come giudica il campionato disputato fino ad ora dal suo roster? "Come risultati siamo in linea con il programma. Certo ci mancano i due punti lasciati con Senigallia, ma la sconfitta ci ha fatto bene per capire cosa dobbiamo migliorare ed abbiamo avuto una buona reazione a Massa la domenica successiva".