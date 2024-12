Sport.quotidiano.net - Civitanovese al bivio. Si sceglie il tecnico:. Senigagliesi favorito

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ripresa degli allenamenti in casain programma oggi pomeriggio al Polisportivo. La seduta potrebbe essere diretta dal nuovoche sempre nella giornata odierna dovrebbe essere ufficializzato dal club. Con buone probabilità si tratterà dell’osimano Stefano, ormai da tempo gradito al patron rossoblù Mauro Profili. Infatti l’allenatore classe 1964 ha assistito all’ultimo match interno dei rossoblù, contro la Sambenedettese, mentre prima lo aveva fatto nella partita con il Sora. Proprio all’Osimana corrisponde l’ultima avventura calcistica di, dimessosi a ottobre 2023. In precedenza aveva guidato il Nereto, la Sangiustese, la Mariglianese, l’Olympia Agnonese in serie D e diverse compagini in Eccellenza, persino in Sardegna, segnatamente Muravera, Villacidrese e Tortolì.