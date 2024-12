Volley maschile Superlega | Monza piega Civitanova in cinque set e torna al successo

Leggi su Sportface.it

Nella serata del 26 dicembre vanno in scena sei partite valide per la stagione 2024/2025 di. Un totale di dodici squadre si vede coinvolto nella terza giornata di ritorno, che non manca di emozioni. Piacenzain quattro set Cisterna, proprio come Padova, che ha la meglio su Taranto per 3-1. Due match finiscono per 3-0: quello che coinvolge Trento e Milano e la sfida tra Perugia e Modena. Non sono mancati i tie break, con Verona che hato Grottazzolina inset. Gara ostica anche per, con i lombardi che l’hanno spuntata per 3-2.IL PROGRAMMA DI GIORNATA: ECCO TUTTI I MATCHLE SQUADRE QUALIFICATE ALLA COPPIA ITALIACOPPA ITALIA: CALENDARIO, TABELLONE E TV QUARTIREGULAR SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATEPIACENZA-CISTERNA – LA CRONACAPiacenza controlla gran parte del primo set, con Cisterna che si avvicina solo nelle battute finali.