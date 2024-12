Oasport.it - LIVE Roma-Milano 0-1, A1 volley femminile in DIRETTA: inizia il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-10 Errore al servizio per Orvosova.10-9 Murata Egonu da Schoelzel!9-9 Va a segno Sylla per vie centrali.9-8 Errore dalla seconda linea di Egonu: non è il primo del match per l’opposto.8-8 Mani out di Orvosova da zona 2.7-8 Out il primo tempo giocato da Mirkovic.7-7 Non passa il servizio effettuato dalla cubana.7-6 Diagonale vincente di Salas.6-6 Attacco perfettamente messo a terra da Heyrman.6-5 Anche Egonu sbaglia dai nove metri.5-5 Errore al servizio per Schoelzel.5-4 Diagonale vincente di Salas.4-4 Errore al servizio di Danesi.3-4 Vola via l’attacco di Mirkovic.3-3 Orvosova riesce a contenere una bordata pazzesca di Egonu e nella ricostruzione trova il punto con la parallela.2-3 Primo tempo vincente di Danesi.2-2 La difesana non contiene l’attacco messo a segno dall’opposto azzurro.