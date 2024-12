Tvzap.it - “Il Volo” e il concerto di Natale, finisce malissimo: scoppia la bufera

“Il” e ildila. Martedì 24 dicembre, su Canale 5 è andato in onda ilde Il, registrato ad Agrigento. L’evento avrebbe dovuto essere un’opportunità per godersi della buona musica e celebrare i tre giovani talenti italiani, ma sorprendentemente ha scatenato una accesissima polemica sui social.“Il”,diad AgrigentoCome era risaputo, ilmandato in onda alla vigilia diera già stato registrato in precedenza dal gruppo musicale vincitore dell’edizione di Sanremo 2015. Ildal vivo dei tre tenori, si era tenuto il 31 agosto 2024 nella Valle dei Templi, era inizialmente un evento su invito. Successivamente era stato aperto al pubblico con la vendita di biglietti al prezzo di 80 euro ciascuno con la promessa di devolvere gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti in beneficenza.