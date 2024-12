Liberoquotidiano.it - "Il perdono e la libertà": amnistia, da Rebibbia l'appello di Papa Francesco

Leggi su Liberoquotidiano.it

scrive una nuova pagina di storia dei Giubilei ordinari con un gesto senza precedenti: per la prima volta un Pontefice apre una Porta Santa all'interno di un penitenziario. L'evento, che dà ufficialmente inizio ai festeggiamenti per l'Anno Santo 2025, si svolge nel carcere romano di, simbolo di speranza per chi vive la realtà della detenzione. Il penitenziario, tra i più grandi d'Italia, ospita 1.585 detenuti, ben oltre la sua capienza ufficiale di 1.170 unità. In occasione della festa di Santo Stefano,rivolge il suo pensiero proprio ai carcerati. Con un gesto carico di significato, il Pontefice vuole far sentire loro la sua vicinanza: “Io stesso desidero aprire una Porta Santa in un carcere, perché sia per loro un simbolo che invita a guardare all'avvenire con speranza e con rinnovato impegno di vita”.