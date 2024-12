Pronosticipremium.com - Gli stakanovisti della Roma: Ndicka al top, delude Soulé

Lasi prepara a tornare in campo il 29 dicembre contro il Milan, ma siamo già a metà del campionato e questo è il momento ideale per analizzare il minutaggio accumulato dai giocatori giallorossi fino alla partita contro il Parma. Tra certezze, sorprese e delusioni, il bilancio mostra una squadra in continua evoluzione sotto la guida di Claudio Ranieri.Il podio del minutaggioIn cima alla classifica troviamo due giocatori irrinunciabili per qualsiasi tecnico che abbia guidato laquest’anno: Mile Svilar ed Evan, entrambi con 2070 minuti giocati. Questi due pilastri sono stati fondamentali in ogni competizione, saltando una sola partita. A completare il podio c’è Angeliño, che ha accumulato 1982 minuti. I minutaggi più altiSubito dopo il podio troviamo Gianluca Mancini, con 1749 minuti, il quale rimane un punto fermodifesa nonostante alcune difficoltàsquadra.